Viaduct Vilvoorde wordt dit weekend aangepakt

Tijdens de renovatiewerken aan het viaduct in 2011 werden alle brugvoegen vernieuwd, maar door de zware belasting van de rechtse rijstroken moet er nu onderhoud gebeuren. Daarom herstelt het AWV dit weekend één van de vier grote brugvoegen van het viaduct. Tijdens de werken beschikt het verkeer op de binnenring overdag over twee in plaats van drie rijstroken en ‘s nachts over één rijstrook. De werken starten vrijdagavond 21 uur en zouden duren tot tot maandagochtend 27 mei tot 5.00 uur. De toegelaten maximumsnelheid wordt verlaagd tot 70 km/u. (Foto: RINGtv Archief)