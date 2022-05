Vicepremier Vandenbroucke op 1 mei-viering Vilvoorde: "Solidariteit is sleutelwoord"

Het is vandaag 1 mei, het Feest van de Arbeid of het feest van de socialisten. In Vilvoorde nodigde de lokale afdeling van Vooruit de federale vicepremier Frank Vandenbroucke uit op Domein Drie Fonteinen. Hij kijkt de toekomst hoopvol tegemoet, "zolang solidariteit het sleutelwoord is".