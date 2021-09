Vier klassen in Gooik in quarantaine na besmettingen

De beslissing werd genomen na spoedoverleg tussen de gemeente Gooik en de directie van de school. Het gaat om een twee klassen van de lagere school in Strijland en één in Oetingen. In de Oetingse afdeling van De Oester moet ook een kleuterklas preventief in quarantaine. Het gaat in totaal om zo’n 80 leerlingen. Alle leerkrachten van de klassen legden een negatieve test af. Via contacttracing kon achterhaald worden dat de kinderen vermoedelijk in een familiale context besmet raakten. Het CLB volgt de situatie op de voet op. Van het Agentschap Zorg en Gezondheid moet de gemeente voorlopig geen extra maatregelen nemen.