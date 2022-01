Vijftien nieuwbouwappartementen voor middeninkomens in hartje Halle

In Halle is vanmiddag een nieuw woonproject van Vlabinvest en woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei ingehuldigd. In de Molenborre werd een nieuwbouw gerealiseerd met 15 betaalbare huurappartementen voor kleine gezinnen met gemiddelde inkomens. Met het project wordt ingezet op betaalbaar wonen in eigen streek.

11 van de 15 wooneenheden zijn éénkamerappartementen, drie appartementen hebben twee slaapkamers en eentje heeft er drie. Vooral de locatie van de woningen, in een zijstraat van de Basiliekstraat, is een grote troef, klinkt het bij Woonpunt Zennevallei. “Alle voorzieningen zijn op wandelafstand, wat ideaal is voor huurders die al wat ouder zijn of mensen die zich willen verplaatsen met het openbaar vervoer. Bovendien is het gebouw volledig rolstoeltoegankelijk door haar brede deuren en persoonslift,” aldus voorzitter van Woonpunt Zennevallei Oscar Decoster. Ook is er per appartement een ondergrondse parkeerplaats voorzien. Niet in of onder het project, maar op wandelafstand.

De 15 appartementen worden verhuurd met een korting op de markthuurwaarde. Zo bedragen de huurprijzen tussen de 550 en de 720 euro. Hierdoor blijven ze betaalbaar voor middeninkomens. “Want betaalbaar wonen is een uitdaging voor veel gezinnen, zeker in gemeenten of steden dicht bij Brussel,” legt gedeputeerde voor wonen en Vlabinvest Gunther Coppens uit. “Via de voorrangsregeling van Vlabinvest krijgen kandidaten die geboren en getogen zijn in of rond Halle voorrang bij de toewijzing van de woningen.”

Momenteel is bijna de helft van de 15 appartementen toegewezen en zijn er alleen nog éénslaapkamerappartementen beschikbaar. Meer info vind je op www.vlabinvest.be of www.wpz.be.