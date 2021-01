Villa Alice in Merchtem moet ondanks protest wijken voor appartementen

De afbraak van het kasteeltje op het Mieregemplein is in een stroomversnelling gegaan. Ondanks acties van oppositiepartij Pro Merchtem, petities en bezwaarschriften van honderden burgers is de afbraak van Villa Alice woensdag toch gestart. Er komt een groot woonproject met appartementen in de plaats.

“PRO Merchtem is verbolgen over de snelheid in dit dossier de voorbije 48 uur”, zegt gemeenteraadslid Joris Verspecht (Pro Merchtem). “Maandag hing men in alle stilte de stedenbouwkundige beslissing uit, dinsdagavond om 19u kregen we het besluit van de provincie binnen via de gemeente. En nog geen 24 uur later is het grootste gedeelte van Villa Alice al afgebroken. De bouwheer was goed voorbereid, dat is duidelijk. Meer zelfs, het kon niet snel genoeg gaan. Zelfs de buschauffeur van De Lijn wist niet waar hij moest gaan staan.”

“Het lot Villa Alice was al lang beslist. Het moest en zou verdwijnen voor appartementen. De vloedgolf aan appartementen is nog altijd aan de gang in Merchtem. Ons vermoeden dat Merchtem al jaren een “immocratie” is, wordt nogmaals bevestigd.”

Vanuit de meerderheid werd woensdagavond niet gereageerd. De verbijstering bij Merchtemnaren is wel groot. “Steeds meer herkenbare gebouwen verdwijnen in Merchtem”, zegt raadslid Joris Verspecht (Pro Merchtem). “In de plaats daarvan komen anonieme buildings. Het laatste wapenfeit is dus het fameuze ‘kasteeltje’ Villa Alice op het Mieregemplein. Deze statige oude villa staat er meer dan 100 jaar. De projectontwikkelaar kreeg in beroep bij de provincie Vlaams-Brabant zijn sloopvergunning om Villa Alice af te breken en een bouwvergunning voor achttien appartementen. Daardoor zal dit uniek dorpszicht verdwijnen.” Pro Merchtem kaartte de sloop van Villa Alice eerder aan op de gemeenteraad, zonder gevolg.