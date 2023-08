Villa Clementina viert tiende verjaardag met kunstexpo en -veiling

2023 is een mijlpaal voor Villa Clementina, pionier en belangrijke speler in inclusieve kinderopvang in Zemst. Naar aanleiding van de tiende verjaardag blikt Villa Clementina terug op alle realisaties. Voor de zesde keer is er ook een tentoontstelling om de verjaardag te vieren. De affiche ervan heeft aandacht voor groot en klein.