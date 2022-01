Vilvoorde deelt gratis zelftests uit aan kansarme gezinnen: “Hopelijk volgen buurgemeenten”

De omikronvariant is aan een spectaculaire opmars bezig in Vilvoorde. Dat vertaalt zich ook in heel wat uitval bij leerlingen en leerkrachten. Om de scholen en zorg open te houden, is het volgens de stad cruciaal om intensief te testen. Daarom deelt Vilvoorde gratis zelftests uit aan kansarme gezinnen.

Enkele weken geleden raadde de overheid aan om elk kind één keer per week te testen via een zelftest. Maar voor heel wat gezinnen is die kostprijs een drempel. “Zeker bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben en dikwijls verschillende schoolgaande kinderen tellen, kan het regelmatig testen van de kinderen gemakkelijk vergeten worden”, aldus schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti. “De wekelijkse euro per test per kind is er voor velen te veel aan.”

Daarom heeft de stad een regeling uitgewerkt samen met de Vilvoordse apothekers zodat een bepaalde groep kinderen wekelijks een gratis test kan krijgen. Alle Vilvoordse kinderen tussen 6 jaar en 12 jaar uit gezinnen die onder de regels vallen van een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, krijgen thuis twee vouchers toegestuurd waarmee ze bij een Vilvoordse apotheker naar keuze zes gratis testkits kunnen ophalen.

“Dit intensief testbeleid moet er mee voor zorgen dat er maximaal onderwijs kan gegarandeerd worden tot aan de krokusvakantie. Om die reden is het aangewezen dat onze omliggende gemeenten - waarvan ook tal van kinderen in Vilvoorde school lopen - soortgelijke maatregelen nemen. De Vilvoordse regeling zal overgemaakt worden aan onze buurgemeenten ”, benadrukt burgemeester Hans Bonte.