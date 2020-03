Vilvoorde denkt aan tijdelijk medisch centrum in CC Bolwerk

Vilvoorde denkt dat het coronavirus ons zorgsysteem voor een ongeziene uitdaging stelt. "Zo zullen de komende weken enorm belangrijk zijn in het beheersen van de epidemie. De taak van de huisarts is hierin cruciaal, zowel in de triage van de patiënten als in de zorg van de patiënten die thuis uitzieken. Een goede triage en adequate zorg in de thuissituatie zal bepalend zijn of de zorgcapaciteit in het ziekenhuis zal volstaan of niet", aldus de stad Vilvoorde.

Om het hoofd te kunnen bieden aan het coronavirus, gaat de stad Vilvoorde - indien nodig - een extra medisch centrum in het CC Bolwerk inrichten. "Dat centrum moet toelaten om de eerste triage van patiënten te doen en op die manier de huisartsen, die vandaag reeds overbevraagd zijn, te ontlasten en te voorkomen dat de spoeddienst van AZ Jan Portaels niet overbevraagd wordt", aldus de stad Vilvoorde.

De samenwerking maakt het eveneens mogelijk om een optimaal gebruik te organiseren van allerlei hulpmiddelen zoals beschermingsmateriaal. In samenspraak met het AZ Jan Portaels heeft burgemeester Hans Bonte (sp.a) een toegangsverbod uitgevaardigd voor bezoekers aan dit ziekenhuis.