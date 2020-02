Vilvoorde en Grimbergen niet te spreken over sluiting Willemsbrug

Vilvoorde en Grimbergen betreuren dat de Willemsbrug na de renovatie in 2015 alweer twee maanden dicht gaat voor onderhoud. De beide besturen zijn er ook niet over te spreken dat de Vlaamse Waterweg ervoor gekozen heeft om deze werken aan te vangen zonder de gemeentes te verwittigen en te consulteren.

Vanaf vandaag gaat de Willemsbrug meer dan twee maanden dicht voor renovatie. “Deze kleine brug is van vitaal belang voor de economie in de regio èn voor de leefbaarheid van onze stad,” zegt Vilvoords schepen Barbara de Bakker (Groen), “De brug legt de link tussen de bedrijvenzone langs de Cokeriestraat, de Willemsstraat, Radiatorenstraat, Cargovil en de Woluwelaan. De stad strijdt al jarenlang om de zware vrachtwagens van die bedrijven te weren uit de binnenstad. De Willemsbrug is dé route om naar de Woluwelaan en zo naar het hoger wegennet te geraken. De impact op onze stad is dus zeer groot als die brug uitvalt.”

Grimbergs schepen Philip Roosen (N-VA) stemt in: “Goed, en vooral preventief onderhoud van onze bruggen is essentieel, maar in feite merk je dat de infrastructuur niet meer voldoet - toch als je kijkt naar de bedrijven die in die zone liggen. Het vrachtverkeer neemt bij mijn weten niet af, en logistiek is erg belangrijk in deze regio.” Samen met de Verbrande Brug, 700 meter verderop, staat de Willemsbrug in voor de ontsluiting van Grimbergen en Vilvoorde langs het noorden, zowel voor de industrie als voor inwoners.

Beide gemeentes zijn voorstander van een grondige evaluatie van de infrastructuur en de mobiliteitsdruk. Dat de Vlaamse Waterweg ervoor gekozen heeft om de werken aan te vangen zonder de gemeentes erbij te betrekken, betreuren beide gemeenten. “We schrokken van het nieuws. Het feit dat we hier niet samen met de Vlaamse Waterweg hebben over samengezeten, voelt aan alsof ze de impact van dergelijke werken op Vilvoorde en Grimbergen zwaar onderschatten.”