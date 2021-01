Vilvoorde en Leuven dienen dan toch bezwaar in tegen BROEKLIN

Projectontwikkelaar Uplace wil in Machelen, vlak bij het viaduct van Vilvoorde een werkwinkelwijk bouwen met maakwinkels, kantoren, een bedrijventerrein, ruimte voor recreatie en een park. BROEKLIN is de vervanger van het begraven Uplace-project. Bij een eerste aanvraag voor de omgevingsvergunning dienden de stad Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant nog bezwaar in. Beide hadden moeite met de garanties rond het concept van de maakwinkels en het mobiliteitsaspect. Uplace paste daarop de plannen aan en diende een nieuwe aanvraag in. De provincie Vlaams-Brabant gaf intussen haar fiat. Ook zelfstandigenorganisatie UNIZO en Bond Beter Leefmilieu schaarden zich achter BROEKLIN. De stad Leuven, die bij het openbaar onderzoek voor de eerste vergunning geen opmerkingen maakte, dient nu toch bezwaar in tegen de nieuwe aanvraag en dat net voor het aflopen van het openbaar onderzoek. “We hebben hier inderdaad heel lang over nagedacht”, reageert schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Uplace is een tijd geleden het project aan ons komen voorstellen en we zijn het concept zeker genegen. Alleen lezen we in de vergunningsaanvraag nog altijd niet genoeg garanties over het maakwinkelconcept. Om heel Broeklin te vullen, zijn erg veel maakwinkels nodig. Bovendien is de definitie van 'maakwinkel' die projectontwikkelaar Uplace hanteert te vrijblijvend, vindt de stad. "'Een winkel die een unieke ervaring rond het productieproces en/of een educatief element aanbiedt.' Die definitie valt erg ruim te interpreteren. De provincie en UNIZO vinden blijkbaar dat er genoeg spijkerharde garanties zijn, wij vinden van niet.” De beslissing over de vergunning ligt bij de Vlaamse overheid. Als Uplace toch groen licht krijgt, kan de stad Leuven beroep indienen. "Maar zover is het zeker nog niet. We bekijken eerst hoe de zaken verder verlopen", aldus Geleyns.

Ook het stadsbestuur van Vilvoorde laat nu weten dat het bezwaar indient. Vilvoorde heeft vooral moeite met de mobiliteit rond BROEKLIN. "Het project dreigt een mobiliteitsknoop te veroorzaken indien er geen duidelijke en harde garanties zijn naar efficiënte overheidsinvesteringen inzake mobiliteit die het volledige reconversiegebied ontwikkelingskansen moet bieden op een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling. Zo moet onder meer het knelpunt van rotonde de Vuist worden weggewerkt, dient de Budasteenweg te worden rechtgetrokken om te zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van de Machelse site voor bezoekers komende uit Brussel, dient de Ringtrambus zijn ambities waar te maken o.m. door een directe aansluiting van de Stationlei met de CAT-site." Vilvoorde wil net als Leuven ook hardere garanties wat betreft het concept van de maakwinkels.