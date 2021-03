Vilvoorde geeft positief advies voor bouw nieuwe gascentrale

Vorig jaar kocht Engie de site aan het insteekdok in Vilvoorde over van het Bulgaarse EMGB. De huidige centrale zou blijven draaien om mogelijke stroomtekorten op te vangen. Op een terrein ernaast wil Engie een gloednieuwe gascentrale bouwen. Die moet een capaciteit hebben van 875 megawatt en zal zo tot de grootsten van België behoren. De nieuwe gascentrale in Vilvoorde moet mee de kerncentrales in ons land vervangen.

Vilvoorde heeft nu een positief advies afgeleverd voor de bouw van de centrale, ondanks protest van onder meer burgerbeweging Tegengas!.“Als er voor het globaal energieverhaal gascentrales nodig zijn dan doe je dit best op sites waar dit reeds het geval is. Op die manier 'recycleren' we infrastructuur van de oude gascentrale en verkleinen we de impact", zegt schepen van Duurzaamheid Tine Paredis.

Het stadsbestuur wil wel dat er rekening wordt gehouden met onder meer het stikstofarrest, het groene gebied waar de centrale zal gebouwd worden en dat er een zonnepark wordt aangelegd. Het is nu aan de provincie Vlaams-Brabant om een omgevingsvergunning toe te kennen.