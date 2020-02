Vilvoorde haalt schilderij Leopold II weg uit stadhuis

De beslissing kwam er naar aanleiding van een interpellatie door PVDA-fractieleider Sander Barrez. “Tot mijn verbazing hangt er in ons stadhuis nog steeds een schilderij omhoog van Leopold II”, aldus Barrez. “Deze man is rechtstreeks verantwoordelijk voor ontelbare gruweldaden in zijn toenmalige achtertuin: Congo-Vrijstaat. De misdaden in naam van deze koning zijn ruim gedocumenteerd en mogen niet onder de mat geschoven worden. De verheerlijking van een dergelijk figuur heeft dan ook geen plaats in onze stad.”

De gemeenteraad ging unaniem mee in het betoog van Barrez. De meerderheid lanceerde zelfs een voorstel dat nog verder ging. De andere schilderijen van de vorsten zullen namelijk ook verdwijnen. "We willen dat de feestzaal een weergave wordt van de diverse stad die Vilvoorde is. We willen dat Vilvoordse kunstenaars die diversiteit vertalen in foto's, beelden of schilderijen en daarmee onze feestzaal aankleden", aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a).