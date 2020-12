Vilvoorde krijgt half miljoen euro voor groenere Asiat-site

Vilvoorde tekende een tijdje geleden mee in op de projectsubsidies voor toegankelijk groen in de Vlaamse Rand. De Vlaamse regering heeft nu beslist om de stad meer dan een half miljoen euro te geven om de Asiat-site groener te maken. “We willen van die Asiat-site een plek maken waar de jeugd terechtkan en waar aan sport- en natuurbeleving kan worden gedaan. Bedoeling is om met de subsidie een heel deel beton op te breken en de site ecologischer te maken”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). Er komt ook een voetgangersbrug over de Zenne. “Sinds de eerste zomer van Asiat droomden we ook over een brug richting de koeltorens. Die droom komt nu een pak dichterbij. Het wordt een welgekomen rust- en verkoelingsplek voor de sterk bebouwde omgeving”, vult schepen voor Milieu Barbara De Bakker (Groen) aan.