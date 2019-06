Vilvoorde opent eerste interregionaal mobipunt in Vlaanderen

Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Het openbaar vervoer is er optimaal op elkaar afgestemd, zodat overstappen van bijvoorbeeld trein naar bus, deelfiets of deelauto vlot kan verlopen. Het mobipunt in Vilvoorde is het eerste interregionale mobipunt in Vlaanderen.

“Vilvoorde wordt hiermee een optimaal openbaarvervoersknooppunt, een schoolvoorbeeld voor Vlaanderen. Het is nu mogelijk om op een snelle manier naar Vilvoorde te komen via het openbaar vervoer of naar de rest van het land te reizen via trein of bus. Straks komt daar ook de Ringtrambus bij. Met de deelfietsen van Blue Bike tot slot is dat meer dan ooit het geval”, zegt burgemeester van Vilvorode Hans Bonte.

Via een digitale infozuil aan de voorzijde van het station kan de reiziger in real-time dienstregeling en andere gegevens van de NMBS, De Lijn en MIVB raadplegen. De zuil vertelt je ook of er nog deelfietsen beschikbaar zijn.

Het station huisvest ook 20 gloednieuwe individuele fietskluizen. Wie zijn elektrische fiets er stalt, kan die meteen ook opladen via een ingebouwd oplaadpunt. Zowel de zuil als de fietskluizen zijn een primeur in Vlaanderen.