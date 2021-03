Vilvoorde wordt een ‘street art city’

Street Art Cities startte in 2016 met Antwerpen en het Nederlandse Heerlen. Op enkele jaren groeide het uit tot het grootste online platform wat betreft urban art. "In onze stad vallen er heel wat kunstpareltjes te ontdekken. De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in street art. De komende jaren zullen er nog heel wat tekeningen en bijkomen", zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati. "Door mee te stappen in het verhaal van de Street Art Cities app willen we deze werken in the picture zetten en dichter bij de mensen brengen."

Op de website van Street Art Cities zijn meer dan 30.000 kunstwerken terug te vinden in meer dan 700 steden.