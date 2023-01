Vilvoorde zoekt mee naar ‘Goe Volk’ voor de horeca

De stad Vilvoorde, Horeca Forma en de VDAB slaan de handen in elkaar om het tekort aan personeel in de horeca aan te pakken. De komende dagen kunnen geïnteresseerden – letterlijk en figuurlijk – proeven van een job in de horeca. “Op die manier maken we kandidaten warm voor de vele vacatures in de sector”, klinkt het.

De personeelstekorten in de horecasector die er al waren vóór corona, namen nog toe door de herhaaldelijke sluitingen tijdens de pandemie. Het leidde tot een uitstroom van personeel uit de horeca. Een aantal werknemers en werkzoekenden koos een nieuw jobdoelwit en ging elders aan de slag. De cijfers van VDAB bevestigen de nood aan personeel. In 2022 ontving VDAB in het arrondissement Halle-Vilvoorde 757 vacatures voor horecapersoneel, dat is 31,7% meer dan in 2021. Vacatures die moeilijk ingevuld raken. Vooral voor de functies van keukenmedewerker, polyvalent medewerker restaurant en chef-kok blijft de arbeidsmarkt zeer krap.

Daar willen Horeca Forma, de stad Vilvoorde en de VDAB wat aan doen. Van 24 tot 26 januari kunnen bezoekers met horeca-ambities aan de slag gaan in de horecatrailer op de Grote Markt in Vilvoorde. In de trailer is een mobiele keuken geïnstalleerd waarin drie dagen verschillende workshops plaatsvinden. "“Die workshops hebben als doel talenten en vaardigheden van toekomstige horecakrachten in te schatten. Door talenten in kaart te brengen helpen we onze klanten aan een gepaste job, werkgevers aan een geschikte werkkracht. Waar nodig richten we bijkomende opleiding in, op de werkvloer of in een opleidingscentrum”, zegt Bernard Ostyn van VDAB Vlaams-Brabant.