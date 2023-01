Vilvoordse kickbokser gedreven door ambitie

Redouan Asbai is een topkickbokser uit Vilvoorde die zopas zijn eerste sportschool Reasfit heeft geopend. “Als Jean-Claude Van Damme mij in een film wil, mag hij altijd bellen,” laat hij optekenen.

Redouan Asbai is geboren en getogen in Vilvoorde en 28 jaar. Al zeven jaar doet hij op professioneel niveau aan kickboksen. Drie jaar geleden richtte hij in zijn ouderlijke huis een gymzaal voor persoonlijk gebruik in, maar al snel kwamen er massaal veel vragen van vrienden en kennissen om hen te helpen bij het trainen. Zo ontstond het idee om een professionele sportschool te openen. Die vindt nu onderdak in het YC5-sportcomplex van Rode Duivel Yannick Carrasco. Asbai organiseert er allerlei sportlessen met twee doelstellingen: een fysieke topconditie én een goed mentaal welzijn.

In RINGtv Sport maak je kennis met Redouan en zijn sportieve ambities.