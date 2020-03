Vilvoordse politie moet picknick stilleggen

De politie van de politiezone VIMA is zondagmiddag moeten tussenbeide komen in park Drie Fonteinen in Vilvoorde. Daar was op een gegeven moment een picknick van enkele tientallen personen aan de gang en in de speeltuin zaten ook nog eens liefst 20 à 30 kinderen te spelen.

“De aantallen liepen dermate op dat de voorwaarden die zijn opgelegd door de federale regering werden geschonden. We zijn dan ook tussenbeide gekomen en we de mensen gevraagd hebben om naar huis te gaan”, zegt politiewoordvoerster Cathérine Bodet. “De speeltuin werd een tijdlang afgesloten om de normale situatie te doen weerkeren. Alles verliep zonder problemen maar we merken duidelijk dat mensen inventief beginnen worden om toch samen te komen. Wij gebruiken ons gezond verstand om te bepalen of we moeten ingrijpen of niet.” Zaterdag besliste de politie ook in Vilvoorde om een voetbalwedstrijd waarbij het aantal deelnemende jongeren al te hoog opliep, stil te leggen.