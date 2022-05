Vilvoordse sikh-tempel na jaren opnieuw open

In de stad Vilvoorde gaat dit weekend een grote bijeenkomst door in de Sikh-tempel. Die was jarenlang gesloten omwille van verschillende redenen. Volgens burgemeester Hans Bonte zijn alle zaken intussen uitgeklaard, waardoor de tempel opnieuw open mag.

De Sikh-tempel in Vilvoorde heeft er bewogen jaren opzitten met verschillende verplichte sluitingen. In 2014 liet burgemeester Hans Bonte de tempel twee maanden sluiten omdat die in verband werd gebracht werd illegale mensenhandel. Een jaar later ging de tempel opnieuw dicht omdat er illegalen verbleven, in 2016 moest de tempel een derde keer sluiten omwille van rivaliteit tussen verschillende clans binnen de sikh-gemeenschap. De stad kon naar eigen zeggen de veiligheid niet meer garanderen. Het was ook niet duidelijk wie de leiding van de tempel in handen had en er waren problemen met de brandveiligheid.

Nu mag de tempel Gurdwara Guru Nanak Sahib na jaren opnieuw open. Alle zaken zijn uitgeklaard. “We weten nu wie de leiding in handen heeft en er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de gemeenschap”, zegt burgemeester Bonte in Het Laatste Nieuws. “De gebreken aan het gebouw zijn systematisch weggewerkt, waardoor niets meer in de weg staat voor de Sikhs om er hun geloof te belijden.”