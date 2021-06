Vilvoordse Syriëstrijdster onmiddellijk naar de cel na veroordeling

De Vilvoordse Syriëstrijdster Noura Firoud is op verzet veroordeeld tot 4 jaar cel. Op haar proces vorige maand verklaarde ze dat haar leven in het kalifaat in een hel was geweest, maar de rechtbank hecht geen geloof aan haar verhaal. De jonge vrouw, die op 17-jarige leeftijd van huis wegliep en naar Syrië trok, werd op de zitting onmiddellijk aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Volgens de rechter is ze nog steeds een gevaar voor de openbare veiligheid.

In 2013 trok de toen minderjarige Vilvoordse moslima op haar eentje naar Syrië, nadat ze in contact was gekomen met Sharia4Belgium-kopstuk Houssien Elouassaki. Eenmaal ter plaatse, huwelijkte ze er met een andere Syriëstrijder, Ali Houdaifa. In oktober 2020 keerde ze terug naar België, samen met haar kinderen. Intussen was ze al bij verstek veroordeeld tot 5 jaar voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Het feit dat Firoud in Syrië een gezicht had gesticht met jihadist Houdaifa, was voor de rechter een bewijs van het feit dat ze zich actief ten dienste had gesteld van IS.

Na haar terugkeer tekende Firoud verzet aan tegen haar veroordeling. Vorige maand kon ze zich voor de rechtbank verantwoorden en vroeg ze bij monde van haar advocaten om de vrijspraak. Ze verklaarde dat haar leven aan het front in Syrië één grote nachtmerrie was geweest.

De rechtbank hechtte weinig geloof aan haar verklaringen en veroordeelde Firoud tot een effectieve celstraf van 4 jaar en een boete van 8.000 euro. Op vraag van het federaal parket sprak de rechter ook de onmiddellijke aanhouding uit van de Vilvoordse Syriëstrijdster, die meteen in de boeien werd geslagen en werd overgebracht naar de gevangenis.

De advocaten van Firoud wilden na de zitting niet reageren op de uitspraak. “We gaan eerst het vonnis grondig lezen”, klonk het.