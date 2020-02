Virgo Sapiens Londerzeel peter van Bos van Aa en Kollintebos

De Vrije Basisschool Virgo Sapiens uit Londerzeel van Bos van Aa en Kollintebos, twee aansluitende natuurgebieden in Zemst. Het peterschap is een dank van Natuurpunt voor de jarenlange inzet van de school op het vlak van natuurbeheer.

De school voert er al meer dan tien jaar natuurwerken uit in het kader van Educatief Natuurbeheer. Dat is een project van de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt en laat leerlingen van de derde graad van de lagere school en uit het secundair onderwijs kennis maken met de natuur. Ze doen dat door hen te laten meehelpen in het beheer van een natuurgebied in de buurt van de school.