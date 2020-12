VIVA-SVV Liedekerke borduurt kerstkaarten voor het goede doel

Traditiegetrouw steken in de eindejaarsperiode heel wat verenigingen en organisaties de handen uit de mouwen voor het goede doel. Ook VIVA-SVV doet dat. De vrouwenvereniging die in heel Vlaanderen actief is roept haar leden dit jaar op om wenskaarten te maken. De afdeling in Liedekerke toont zich bijzonder vlijtig daarin.

VIVA-SVV is een vrouwenvereniging die het welzijn van vrouwen wil verhogen via allerlei campagnes, projecten en hartverwarmende activiteiten. Dat doet ze aan de hand van thema’s die behoren tot de belangen en leefwereld van vrouwen. Geregeld organiseert VIVA-SVV ook acties voor het goede doel.

"We doen vanuit VIVA-SVV ieder jaar ook mee aan de Warmste Week die dit jaar helaas niet zo groots is maar we hebben zelf een alternatief bedacht 'De Ongewoonste Week' en daarom maken wij nog altijd kerstkaartjes voor het goede doel”, zegt Emma Vergauwen van VIVA-SVV Vlaams-Brabant. “Wij zijn bezig met kerstkaartjes te borduren in het kader van de Warmste Week ten voordele van de organisatie 'Rap op Stap'. Dat is een soort reisorganisatie die vakanties voor minderbedeelde mensen organiseert."

De ongeborduurde kaartjes kosten vijf euro voor vijf en de geborduurde acht euro. Rap op Stap maakt met 7,5 euro al iemand blij met een dagje naar de zoo, voor 40 euro kan een kindje mee op kamp en voor 100 euro kunnen een ouder en kind een weekend samen weg. Maar voor de dames van VIVA-SVVV Liedekerke blijft het dezer dagen niet bij het maken van kerstkaarten . Ze trakteerden de bewoners van woonzorgcentrum residentie Sara in Liedekerke op originele kerstversiering.

Een volledig verslag zie je vanavond in ons nieuws!