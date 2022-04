Vlaams Belang Beersel over sluiting zwembad Huizingen: 'Gemeentebestuur staat erbij en kijkt ernaar'

In Beersel reageert oppositiepartij Vlaams-Belang verontwaardigd omdat de meerderheid niet akkoord ging om een motie in te dienen tegen de sluiting van het openluchtzwembad in het provinciedomein van Huizingen. Burgemeester Hugo Vandaele zegt dat een nieuw zwembad nog steeds tot de mogelijkheden behoort die de provincie momenteel laat onderzoeken. Hij wil de resultaten van die studie afwachten.

Twee weken geleden werd tijdens de provincieraad beslist dat het openluchtzwembad in het domein van Huizingen deze zomer niet meer heropent. Oppositiepartij Vlaams-Belang klaagt aan dat de gemeente Beersel niet strijdvaardig is. “De impact is bijzonder groot voor onze gemeente en men staat erbij en men kijkt ernaar”, vindt Klaas Slootmans, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. “Ik ben echt jaloers op de gemeentebesturen van Diest en Leuven die wel verzet hebben getoond. En met succes want hun zwembaden blijven open en dat van ons gaat dicht.”

Een motie indienen nadat het provinciebestuur de beslissing genomen had, was volgens burgemeester Hugo Vandaele te laat. De gemeente zegt dat het provinciebestuur hen voor een voldongen feit heeft gezet door het zwembad zo snel te sluiten. “Wij betreuren ten zeerste dat het zwembad nu verdwijnt”, reageert Vandaele. “Had men vijf jaar geleden de beslissing genomen om het zwembad vijf jaar later dicht te doen en ondertussen een studie te maken die men nu belooft, dan was er vandaag een alternatief klaar geweest.”

Het budgettaire argument van de provincie om de sluiting te verantwoorden is volgens Vlaams-Belang onzin. De herstellingskosten zouden zo'n 500.000 euro kosten, een kwart van de saneringskosten. De gemeente Beersel wil nu vooral afwachten wat de studie oplevert. “We zullen zien wat de provincie er in financieel voor over heeft”, zegt Hugo Vandaele. “Wat dat betreft, zouden wij vooral aan onze gedeputeerde en provincieraadsleden van Halle-Vilvoorde willen vragen dat ze er goed voor zorgen dat datgene wat het arrondissement Leuven krijgt, ook gebouwd wordt in het arrondissement Halle-Vilvoorde.”