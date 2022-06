Vlaams Belang protesteert tegen RUP Stationsbuurt Dilbeek: "Totaal geen rekening gehouden met de buurt"

In Dilbeek heeft het Vlaams Belang vanmorgen actie gevoerd aan het station. De partij kant zich tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsbuurt. Vooral de bouwhoogte is een doorn in het oog.

Aan het station van Dilbeek zullen een aantal gebouwen verdwijnen om plaats te maken voor nieuwbouw. Leden van Vlaams Belang lieten vanochtend een ballon op om te illustreren hoe hoog de gebouwen er zullen worden als er niets aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt gewijzigd. “Uit de voorstudie blijkt dat men totaal geen rekening gehouden heeft met de buurt”, vindt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Kris Peeters. “De mensen willen hier geen wolkenkrabbers van 6 verdiepingen.” “Zes bouwlagen een wolkenkrabber noemen, is overdreven”, reageert schepen van ruimtelijke ordening Luc Deleu reageert. “We moeten keuzes maken voor de oppervlakte die we op die plek hebben. Laat je een klassieke verkaveling toe, dan krijg je daar 40 tot 50 grondgebonden woningen met een enorm ruimtebeslag. Ofwel stapel je en dan creëer je publieke ruimte, een mogelijkheid tot parkeren, of een park zelfs.”

Kris Peeters van Vlaams Belang vreest dat het gemoedelijk karakter van de wijk rond de Savio-kerk zal verdwijnen. “Zo trek je de stad binnen. Verdichtingen van die omvang creëren vervreemding, mobiliteitsproblemen en verfransing. Dat kunnen we niet tolereren.” Volgens schepen Deleu is dat allerminst de bedoeling. “We zoeken zoveel mogelijk het compromis tussen wat we nodig hebben en hetgeen de draagkracht is van de buurt.” Dat het gemeentebestuur te weinig naar de bewoners van de stationsbuurt luister, ontkent schepen Deleu. Voor het definitieve plan - ten laatste in de december- voor de gemeenteraad wordt gebracht is er immers nog een bezwaarprocedure.