Vlaams-Brabant neemt extra maatregelen in strijd tegen het coronavirus

De provincie Vlaams-Brabant schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus. Zo wordt de verplichting om een mondmasker op zak te hebben verlengd, komen er extra maatregelen in kantines, wordt telewerk sterk aanbevolen en komen er strengere controles op de bestaande federale en Vlaamse coronamaatregelen.

Vandaag had provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA) een videoconferentie met de alle 65 burgemeesters uit onze provincie. "De besmettingsgraad in de provincie is op korte tijd snel verslechterd in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De situatie is duidelijk ernstiger in de gemeenten in de Vlaamse Rand, dan in verder gelegen gebieden zoals het Hageland of het Pajottenland", aldus Spooren. "De conferentie had als doel om afspraken te maken rond een provinciale aanpak."

Een eerste reeks van maatregelen gaat rond mondmaskers. De verplichting om een mondmasker op zak te hebben, wordt verlengd. Daarnaast was het dragen van een mondmasker in de hele provincie al verplicht op publieke plaatsen en evenementen. De provinciegouverneur doet daar nu de aanbeveling bovenop om ook in schoolomgevingen en de toegangen tot vrije tijdsinfrastructuur ook mondmaskerplicht in te voeren.

De provincie Vlaams-Brabant volgt de beslissing om de kantines van de sportinfrastructuren open te houden, maar doet er twee aanvullende maatregelen bij. Een kantine mag tot maximaal 30 minuten openblijven na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid. Ook lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan. Verder komen er strengere controles in sportkantines.

Uitbaters van feestzalen wordt gevraagd om minstens 24 uur op voorhand een activiteit in hun accommodatie te melden aan de gemeente en politie. Ook in de horeca zullen in de volledige provincie Vlaams-Brabant strengere controles komen. Verder adviseert de provincie de bedrijven om zo veel mogelijk over te schakelen op telewerk.

Gemeenten gaan eveneens de aanvragen voor evenementen strikter controleren. De lokale jeugddiensten tot slot zullen extra sensibiliseringsacties opzetten naar de jeugdbewegingen met betrekking tot de opschaling naar code oranje voor het jeugdwerk.