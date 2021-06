Vlaams-Brabantse schoolverlaters stromen goed naar arbeidsmarkt

Bijna een tiende van alle schoolverlaters in Vlaams-Brabant is een jaar na het verlaten van de schoolbanken nog altijd op zoek naar een baan. Dat blijkt uit het jaarlijkse schoolverlatersrapport van de VDAB. Onze provincie doet het daarmee beter dan het Vlaamse gemiddelde. Alleen in West-Vlaanderen verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt nog beter dan bij ons.

In 2019 verlieten in Vlaams-Brabant bijna 10.300 leerlingen de schoolbanken. Een jaar later waren 950 van hen nog altijd werkzoekend, omgerekend zo’n 9,3 procent. Dat is iets meer dan de jaren daarvoor, maar een minder grote stijging dan in andere Vlaamse provincies.

Vlaams-Brabant heeft het hoogste aantal hooggeschoolden onder de schoolverlaters en het aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters ligt lager dan in de rest van Vlaanderen. Die twee factoren hebben een gunstig effect op het aantal jongeren dat binnen het jaar een job vindt. De stad Vilvoorde is wel een uitzondering op de globale cijfers in onze regio. Bijna 2 op de 10 jongeren verlaten er de school zonder diploma, dat is het hoogste aantal van alle Vlaamse centrumsteden.