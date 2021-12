Vlaamse provincies: "Peeters investeert veel te weinig in het Fietsfonds"

De Vlaamse provincies zijn van oordeel dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters te weinig investeert in het Fietsfonds. Dat is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies voor de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en het fietssnelwegnetwerk.

“Minister Peeters legt bom onder fietsinvesteringen van gemeenten en provincies”, klinkt het bij de Vlaamse provincies. Die investeerden alle vijf samen dit jaar 50 miljoen euro in de projecten van het Fietsfonds. Maar Vlaanderen volgt dat investeringsritme niet meer, stellen de provincies vast. Ze vrezen dan ook dat een aantal projecten niet zullen kunnen worden uitgevoerd. “De onwil om de nodige middelen te voorzien voor het Fietsfonds, staat zo haaks op de verklaringen van de Vlaamse Regering om prioritair in te zetten op fietsbeleid. Meer nog, de minister is niet bereikbaar voor overleg waardoor de lokale besturen en provincies in het ongewisse blijven over de uitvoering van hun fietsbeleid”, aldus de provincies.

Wat met Vlaams-Brabant?

Ook voor Vlaams-Brabant dreigen er volgens gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene zware gevolgen. “We investeerden of subsidieerden 35 projecten in 16 gemeenten, goed voor 46 km kwaliteitsvolle fietspaden of fietswegen”, zegt Tom Dehaene. “Voor deze investeringen doen we een beroep op het Fietsfonds. We gaven dit jaar meer dan 10 miljoen euro uit aan fietsinfrastructuur-projecten, waarvan 6 miljoen euro aan fietssnelwegen en ruim 4 miljoen aan fietspaden op andere routes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Maar als de pot niet aangevuld wordt met het Vlaamse aandeel van de fietsfondssubsidies zullen volgend jaar niet alle geplande projecten op gemeentewegen en op fietssnelwegen kunnen betaald worden en gaat de rem er op. Jammer, de gemeenten gaan de dupe zijn, of sterker nog, de (potentiële) fietsers, want ook voor 2022 en 2023 zijn heel wat projecten in voorbereiding.”

