Vlaamse Rand stevent af op tekort van 4.000 plaatsen in basisonderwijs

Het tekort aan schoolbanken in de Vlaamse Rand was nog nooit zo hoog. Dat blijkt ut de derde capaciteitsmonitor. Die voorspelt in het basisonderwijs een tekort van zo'n 4.000 plaatsen tegen 2028. De Vlaamse overheid stelt daarom extra geld ter beschikking om nieuwe plaatsen te creëren. De stad Vilvoorde voorzag dit probleem al langer en verdubbelde intussen het aantal plaatsen in de basischool De Puzzel.

Sinds 2010 investeerde Vlaanderen al meer dan 70 miljoen euro in de onderwijszones Dilbeek, Halle en Vilvoorde, goed voor bijna 9.000 plaatsen in lagere en secundaire scholen. Toch blijft er een tekort, volgens de capaciteitsmonitor zo’n 4.000 plaatsen in het basisonderwijs tegen 2028. “De afgelopen tien jaar steeg het aantal plaatsen in het Vilvoordse onderwijs van 5 naar 6.000”, zegt schepen van Onderwijs Jo De Ro. “In De Puzzel in Koningslo is het aantal plaatsen bijvoorbeeld verdubbeld. De nieuwbouw kost meer dan 5 miljoen euro, waarvan we als stad of inrichtende macht heel wat geld voor moeten bijleggen. Geld dat er niet altijd is.”

Bovendien duurt de bouw van een school soms jaren. Het extra geld van de Vlaamse overheid is dan ook meer dan welkom. Met de bijkomende 2,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid gaat de stad Vilvoorde het aantal plaatsen in een andere school in Koningslo uitbreiden. Ook in het secundair onderwijs zijn er plaatsen tekort. "Met het geld willen we in onderwijszone Vilvoorde, die zich uitstrekt van Grimbergen tot Hoeilaart, zo’n 500 extra plaatsen creëren. Dat betekent ook extra leerkrachten, maar ook daar wringt het schoentje. Als je zoon of dochter een studiekeuze moet maken, zou ik hen aanraden om voor leekracht te gaan", aldus De Ro.