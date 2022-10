Vlaamse Rand wordt nog donkerder 's nachts: ook Zaventem, Wezembeek en Kraainem doven verlichting

Ook Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem doven ’s nachts binnenkort de openbare verlichting. Zaventem investeert daarnaast ook in zonnepanelen en warmtepompen en verlaagt de temperatuur in gemeentelijke gebouwen.

“Samen verbruiken we minder”. Met die slogan strijdt Zaventem met zijn personeel en burgers tegen de hoge energieprijzen. Om een meerkost te vermijden wordt ’s vanaf midden oktober nachts de openbare verlichting gedoofd van maandag tot vrijdag. Niet in het weekend.

Structurele duurzame maatregelen blijven daarnaast een prioriteit, daarom zet Zaventem in zijn gebouwen verder in op het plaatsen van bijkomende isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, het vervangen van ramen, het gebruik van LED-verlichting en bewegingsmelders enzovoort. Daarnaast gaat de temperatuur van het water van het gemeentelijk zwembad ‘De Motte’ een graadje lager, de temperatuur in de sporthallen gaat omlaag, de fonteinen in gemeentelijk park Mariadal gaan uit en in de overige gemeentelijke gebouwen staat de verwarming overdag op 19°C. “We stimuleren ons personeel om samen minder te verbruiken door bijvoorbeeld een extra warme trui te dragen. Handen wassen gebeurt voortaan altijd met koud water. We geven zo ook het goede voorbeeld naar de inwoners toe,” zegt schepen Wim Driesen.