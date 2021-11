Vlaamse Regering zet licht op groen voor nieuw Jan Portaelsziekenhuis

De Vlaamse Regering zet het licht definitief op groen voor de bouw van het nieuwe Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde. Het ziekenhuis komt op de CAT-site, op wandelafstand van het station. De bouw start in 2023. "De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de nood aan flexibiliteit essentieel is in de zorg. Het nieuwe ziekenhuis in Vilvoorde beantwoordt die nood, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

De Vlaamse Regering investeert 900 miljoen in nieuwe ziekenhuisinfrastructuur om zo in te spelen op de nieuwe uitdagingen in de zorgsector. Eén van de belangrijkste investeringen is de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Vilvoorde. Het nieuwe Jan Portaelsziekenhuis speelt in op de duurzame infrastructuur van morgen: een kleiner, wendbaar en duurzaam gezondheidshuis. Zo zal het Jan Portaels investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.

“Dit is het voorbeeld waar we met onze ziekenhuisinfrastructuur vanuit de Vlaamse overheid naartoe willen, waarbij ingezet wordt op duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “Ziekenhuizen van de toekomst zetten in op een goede samenwerking met alle gezondheids- en zorgactoren. Denk maar aan de huisartsen en thuisverpleegkundigen.”

Het ziekenhuis moet ook een antwoord bieden op de fors stijgende zorgvraag in onze regio. Zo werd berekend dat er tegen 2030 tot de helft meer hospitalisaties zouden zijn in Halle-Vilvoorde.