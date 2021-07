Vlaanderen start Blue Deal in IJsevallei: “Ontharding moet water beter bufferen”

In het landinrichtingsproject rond de Ijsevallei passen maatregelen die de gevolgen van het veranderende klimaat helpen tegen te gaan door in te zetten op de rol van water. De werken starten met de ontharding van twee straten: de Meeuwenlaan en een deel van de Zwanenlaan. “Neerslag stroomt dan niet meer af naar riolen, maar kan ter plaatse in de ondergrond dringen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Daarbij wordt ook de waterkwaliteit verbeterd. Water dat langer tegengehouden wordt, voorkomt uitdroging en verkoelt in ons warmer wordend klimaat. Daarom ben ik verheugd dat het eerste project nu al van start gaat in Overijse.”

De eerste werken starten, als alles goed gaat, in augustus. “We spelen in op een nijpend probleem in deze omgeving: het hoge aandeel van verharding”, zegt Leen Sammels van de Vlaamse Landmaatschappij. “Maar we gaan nog verder. De vijver van het oude domein ’t Kasteeltje werd al leeggemaakt, binnenkort kunnen we die ontslibben en opnieuw natuurlijk inrichten. We voorzien ook drie wildtunnels onder de autostrade, waardoor dieren makkelijker kunnen migreren.” Daarna volgt ook nog een bufferbeek op de Nellebeek en komen ook andere delen van de vallei aan de beurt. Voor het project wordt ongeveer 1,5 miljoen euro voorzien.