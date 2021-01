Vlaanderen trekt 2 miljoen euro uit voor restauratie Hoeve Bree-Eik

Vlaanderen trekt 2 miljoen euro uit voor de restauratie van de Hoeve Bree-Eik in Lennik. De grote vierkantshoeve krijgt een nieuwe bestemming als kenniscentrum rond oude graansoorten en biolandbouw. "Door de herbestemming blijft de hoeve relevant in de toekomst. Met het kenniscentrum mikken we op een nationaal en internationaal publiek", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

De voorbije maanden werd aan de Hoeve Bree-eik voorbereidend onderzoek en enkele nodige werken uitgevoerd. “Nu is het moment aangebroken waarop de hoeve in zijn totaliteit gerestaureerd wordt. Het is de grootste hoeve van de streek, een herenboerderij met een rijke geschiedenis”, zegt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Ik ben erg blij dat dit omvangrijke monument door de herbesmetting relevant blijft in de toekomst."

In de hoeve kunnen na de restauratie experten, nieuwsgierigen en boeren terecht die lokale producten uit biologische landbouw willen stimuleren. “In één van de schuren komt er een ruimte waar seminaries kunnen worden gehouden rond biologische teelt. In de oostelijke stallen komen gastenverblijven”, aldus Diependaele. “De westelijke schuur wordt gebruikt voor kleinere landbouwvoertuigen en materiaal dat toebehoort tot het kenniscentrum."

De twee woonhuizen tot slot van de vierkantshoeve zullen opnieuw bewoond worden. Het ene door de eigenaar, het andere door de conciërge die instaat voor het beheer van het kenniscentrum.