Vliegtuig maakt noodlanding op Brussels Airport

De A320 was om 9.28 uur op Zaventem opgestegen met bestemming Kittilä Airport in Finland maar kwam in de problemen en moest terugkeren naar de luchthaven. De brandweer kwam volgens de geijkte noodlandingsprocedure massaal ter plaatse. Korpsen uit de regio kwamen in bijstand van de luchthavenbrandweer maar de Airbus kon om iets na 10 uur uiteindelijk veilig landen. Het zou gaan om een brandstofprobleem. Het vliegtuig had sowieso wel al een fikse vertraging opgelopen want het vertrek van de vlucht was normaal voorzien om 7.45 uur. Uiteindelijk is de vlucht opnieuw vertrokken om 10.58 uur.