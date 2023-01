Vluchtende dieven crashen in voortuin, twee verdachten opgepakt

Gisteravond merkt een patrouille van de politiezone Kastze een verdacht voertuig op. Het gaat om een zwarte Volvo met Nederlandse nummerplaten. “Op dat ogenblik was er een verkeerscontrole bezig dus waren we snel ter plaatse met veel capaciteit. Het voertuig nam de vlucht, maar verloor de controle in de Kortenbergsesteenweg in Steenokkerzeel”, meldt de politiezone Kastze.

De wagen crashte in de voortuin van een appartementsgebouw. De drie inzittenden sloegen te voet op de vlucht. Ze probeerden via de tuinen te ontsnappen aan de politie. Toen ze over een omheining wilden springen, lieten ze een kluis achter. “Met hulp van de helikopter van de federale politie konden twee personen worden gevat. Ze worden verdacht van verschillende inbraken”, aldus de politiezone Kastze.

De kluis zouden de dieven buit gemaakt hebben bij een inbraak in Kortenberg. Beide verdachten hebben de Albanese nationaliteit. Hun kompaan is nog spoorloos.