VOC Malderen merkt voortaan egels voor ze worden vrijgelaten

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Malderen gaat egels die worden opgevangen en verzorgd, merken als ze opnieuw in de natuur worden vrijgelaten. Het opvangcentrum werkt namelijk mee aan het project ‘Egel Volgen’. “Het project zal verschillende jaren lopen en een beeld moeten creëren over de condities van de egels na hun revalidatie in een opvangcentrum”, zegt John Acke van VOC Malderen.

Het VOC Malderen heeft vorig jaar 7.400 wilde dieren opgevangen en geholpen om te revalideren. Ongeveer 65 procent van de dieren vindt terug de weg naar de natuur. “We hebben vorig jaar zo ook 986 gewonde, zieke of uitgeputte egels opgevangen en verzorgd”, legt John Acke van het VOC Malderen. “Daarvan haalt zowat 60 procent het. 1 op de 7 dieren we opvangen en verzorgen, zijn egels. Dat maakt dat het VOC Malderen dus een heel goed beeld kan geven als we de egels die we vrijlaten merken en volgen via het project ‘Egel volgen’.”

Het project ‘Egel Volgen’ loopt over het volledige Belgische grondgebied. Om de studie te laten slagen, is er een engagement van zeventien opvangcentra in België die alle egels vóór hun vrijlating in de natuur zullen merken. “Dat gebeurt door zes heel kleine buisjes op de stekels te plaatsen: twee op elke schouder, twee op elke heup, ééntje op de nek en één op de staart”, verduidelijkt John. “Ze zijn voorzien van een unieke combinatie van zes cijfers. De merker zou in principe twaalf tot achttien maanden moeten houden, waarna de stekel plaats moet ruimen voor een nieuwe. De merkers bezorgen geen last aan de egel.”

De studie moet meer vertellen over de habitat van de egel en zo de populatie vooruit te helpen. Het onderzoek moet een antwoord geven op enkele belangrijke vragen. Het VOC Malderen roept ook de bevolking op om mee te doen aan het onderzoek. Wie een gemerkte egel ziet, kan een foto van de cijfercombinatie nemen en dit melden via de website www.egelvolgen.be .