VIVA! Wijnen: Sacacorchos Kortenberg

DIT WEEKEND: Guy Vankeerberghen is gepassioneerd door Spanje. In zijn wijnhandel Sacacorchos in Kortenberg vind je dan ook enkel Spaanse wijnen en cava's. Sommelier van het jaar Yanick Dehandschutter is onder de indruk en ook Beste Jonge Chef van het jaar Glenn Verhasselt (beide Sir Kwinten in Lennik) haalt het onderste uit de kan om bijpassende gerechten te bereiden.