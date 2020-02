Voetbalclub Kapelle-Op-Den-Bos mag dan maar in vierde provinciale spelen, ze pakken de zaken er wel op Champions League- niveau aan. Zo werd de nieuwste inkomende transfer op spectaculaire wijze wereldkundig gemaakt met een ludiek filmpje.

Voetballen in vierde provinciale, maar communiceren op wereldniveau

Jens Breuer is 29 jaar en speelt volgend jaar bij de reserveploeg van Kapelle. Zijn bijnaam is “de verlosser”, omdat hij vorig seizoen voor zijn huidige club Elewijt in de beslissende titelwedstrijd het eerste doelpunt scoorde en zo zijn team op weg zette naar de titel.

Breuer speelt als linkervleugelverdediger en was in het verleden onder meer actief bij Delta Londerzeel. Voor het tweede elftal van Kapelle-op-den-Bos is hij dus een echte toptransfer.