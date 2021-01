VOKA dringt aan: “Vaccineren moet sneller en beter kunnen”

De druk om in ons land mensen sneller te vaccineren, neemt toe. Ook VOKA vindt dat het sneller moet. “Wie het snelst en best vaccineert, zal het meest baat hebben van de heropleving van de samenleving en de economie. Daarom moet ons land veel sneller vaccineren”, zegt Wouter De Geest, voorzitter van VOKA. “Als we pas tegen eind januari de bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd hebben, komen we veel te laat.”

Volgens VOKA is een snellere uitrol van de vaccinatiestrategie dringend nodig. “Alleen zo zullen we in 2021 de crisis in de gezondheid, economie en maatschappij kunnen bezweren. We stellen vast dat in andere landen zoals Duitsland, Denemarken, Israël en het Verenigd Koninkrijk de vaccinatie veel sneller verloopt. Die landen zijn een competitief voordeel aan het opbouwen”, meent De Geest. “Wij mogen de boot niet missen. We begrijpen dat massaal vaccineren een delicaat en complex proces is maar dit moeten we toch sneller en beter kunnen.”

Totdat niet iedereen gevaccineerd is, vindt VOKA dat ook de strategie om het virus in ons land te beheersen, beter kan. “Het kan toch niet dat de systemen die we opgezet hebben, nog steeds onvoldoende effectief zijn. We moeten evolueren van een lockdownsamenleving naar een testsamenleving met minder maatschappelijke en economische kosten. Alleen zo kunnen we op korte termijn in alle veiligheid een terugkeer organiseren”, zegt De Geest.

VOKA is niet de enige die kritiek heeft op de trage vaccinatiestrategie in ons land. Vaccinoloog Pierre Van Damme, die deel uitmaakt van de groep die de strategie bepaalt, wijt het trager vaccineren. “Het wordt geleidelijk aan opgeschaald met het oog op de kwaliteit van de vaccinaties. De zorgsector moet de hele procedure onder de knie krijgen”, zegt Van Damme aan Radio 1. “Ik verwacht dat het vaccineren snel op kruissnelheid zal zitten. Zeker als Europa ook andere vaccines goedkeurt.”