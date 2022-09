Volgende week maandag start in het oude NAVO-gebouw in Evere het grootste proces in ons land ooit, over de aanslagen in Zaventem en Brussel van 22 maart 2016. Alles is klaar om de negen beschuldigden en bijna 1.000 burgerlijke partijen aan het woord te laten.

Volgende week start monsterproces over aanslagen in Zaventem: “We zijn er klaar voor”

Meer dan zes jaar na de feiten start eindelijk het proces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel. De negen verdachten zullen in het voormalige NAVO-hoofdkwartier plaatsnemen in afzonderlijke glazen boxen. Sommige advocaten vinden ze onaanvaardbaar, onder meer omdat rechtstreeks contact met hun cliënten amper mogelijk is. “Het is de voorzitter die beslist of de boxen blijven of niet. Betekent dat dat proces meteen kan uitgesteld worden? Neen, ik ben madame soleil niet, we zullen zien wat beslissing zal zijn”, zegt Luc Hennart, persmagistraat van het Hof van Assisen.

Het proces start maandag met een inleidende zitting, pas een maand later start de samenstelling van de jury. In de zittingszaal is plaats voor 170 mensen. Naast de beschuldigden en hun advocaten, ook burgerlijke partijen en enkele journalisten. Anderen kunnen het proces volgen op een groot scherm in ruimtes ernaast. “De verbindingen tussen de zittingszaal en de andere zalen is wederzijds. De mogelijkheid bestaat dat als een burgerlijke partij vraagt om iets te zeggen, de voorzitster daarvoor toelating kan geven”, zegt Hennart.

Bij de aanslagen in metrostation Maalbeek en op de luchthaven van Zaventem vielen 32 doden en honderden gewonden. Het monsterproces vindt plaats in de oude NAVO-gebouwen in Evere. De verbouwing en de beveiliging voor dit proces hebben 24 miljoen euro gekost. De