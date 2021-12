Volley Vlaanderen behoudt vertrouwen in Gert Vande Broek

Volley Vlaanderen behoudt het vertrouwen in Gert Vande Broek. De bondscoach, ook verbonden aan de Topsportschool in Vilvoorde, wordt in het Canvas-programma ‘De prijs van de Winnaar’ door enkele voormalige topvolleybalsters beschuldigd van emotioneel misbruik. Onder hen ook de Oetingse Hélène Rousseaux.

In ‘De prijs van de winnaar’ haalde drie voormalige Yellow Tigers uit naar huidig bondscoach Gert Vande Broek. “Ik heb mezelf moeten forceren om van de EK-medaille in 2013 te genieten”, getuigde de Oetingse Hélène Rousseaux in het programma. “Ik wilde alles vergeten, maar dat ging niet. Ik ben echt buitengepest door de coach. Stap voor stap werd er altijd iets afgenomen. Hij overtuigde zelfs de ploeg dat ik niet goed genoeg was. Het allermoeilijkste was om vast te stellen dat niemand meer achter mij stond.”

Andere Yellow Tigers hadden het dan weer over scheldwoorden en beledigingen aan hun adres. Maar ook na de getuigenissen over emotioneel misbruik behoudt Volley Vlaanderen het vertrouwen in Van de Broek, die ook verbonden is aan de Topsportschool in Vilvoorde. “Vanaf dag één van zijn aanstelling is zijn inzet om de opleiding van jonge spelers en speelsters in de Topsportschool naar een hoger niveau te brengen onmiskenbaar geweest”, aldus Volley Vlaanderen. “De federatie behoudt onverminderd en blijvend het vertrouwen in Gert. De manier waarop hij zijn academische kennis over coaching en ervaring op het veld verenigt is uniek in België.”

Vande Broek zelf reageert verrast op de beschuldigingen. “Ik ben geschrokken van wat ik gehoord heb. Als dat het gevoel is dat bij deze speelsters overheerst na al die jaren van intense samenwerking, dan vind ik dat echt spijtig want dat is nooit de bedoeling geweest”, aldus Vande Broek. Hij wordt gesteund door zijn rechterhand bij de Yellow Tigers, Gooikenaar Kris Vansnick. “Gert is veeleisend op het veld, maar minstens evenveel ondersteunend naast het veld. Of het nu gaat om studieondersteuning, carrièrebegeleiding of medische begeleiding, hij is er altijd voor de speelsters.”