Voor het eerst in 158 jaar geen jaarmarkt en Troostkermis in Vilvoorde

In Vilvoorde vond vandaag de 158ste jaarmarkt plaats, of beter: had moeten plaatsvinden. Corona gooide roet in het eten voor het jaarlijkse feestelijke hoogtepunt in de Zennestad. Maar de dag was op een bepaalde wijze toch wel uniek. Want, de oorlogsjaren niet meegerekend, was het de allereerste keer was dat de geplande jaarmarkt en de bijbehorende Troostkermis in zijn geheel werden afgelast.