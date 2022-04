Voor het eerst plaatstekort in Merchtemse kleuterscholen

In Merchtem is er voor het eerst een plaatstekort in de kleuterscholen. Dat blijkt uit de beschikbare plaatsen in het centraal aanmeldingsregister voor kleuters met geboortejaar 2020. “Maar iedereen zal uiteindelijk wel een plaats hebben,” stelt schepen van Basisonderwijs Julie Asselman (LVB, Open VLD) gerust.

De jongste jaren is het bevolkingsaantal in Merchtem fors gestegen tot 17.500 inwoners en dat laat sich voelen in het onderwijs. “Er zijn van het geboortejaar 2020 meer aanmeldingen dan er plaatsen voorzien waren in de Merchtemse scholen,” aldus Asselman. “Daardoor kunnen we voor het eerst niet elke Merchtemnaar een plaats toewijzen. Maar we gaan dit oplossen.”

Eén van de oplossingen is om meer leerlingen toe te laten in de Gemeentelijke Basisschool Ten Bos in Peizegem. “2020 blijkt een jaar te zijn waarin alleen al in Ten Bos 23 van de 25 beschikbare plaatsen naar broers en zussen van reeds schoolgaande kinderen gaan. Zij krijgen voorrang volgens het systeem. Daarom verhogen we de capaciteit zodat ook andere kleine Peizemnaartjes dicht bij huis naar school kunnen,” zegt Asselman.

“Twaalf kinderen vonden in Merchtem-centrum of Brussegem geen plaats in een school en dat lossen we op in samenspraak met de vijf scholen op ons grondgebied. Zo zal elke Merchtemnaar school kunnen lopen op ons grondgebied.” Deze maand krijgen de ouders te horen in welke school ze hun kind kunnen inschrijven.