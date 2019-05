Voorbeschouwing: neemt Pepingen-Halle revanche voor opdoffer vorig seizoen?

In het voetbal zijn de meeste competities afgelopen. Toch moeten nog verschillende ploegen uit onze regio aan de bak in de eindronde. Pepingen-Halle is daar één van. Samen met zeven andere clubs uit derde amateurklasse A en B strijden ze om twee, mogelijk drie tickets voor tweede amateurklasse. Na de grote opdoffer van eind vorig seizoen zouden de Pajotten doodgraag opnieuw een reeks hoger spelen.

Door het faillissement van profclub SK Lierse zakte Pepingen-Halle vorig seizoen toch naar de derde amateurklasse. Maar één jaar later kunnen de Pajotten weer stijgen: als ze de komende twee wedstrijden winnen, is het ticket voor de tweede amateurklasse binnen. “We willen allemaal naar die tweede klasse,” aldus speler Joran Van Belle van Pepingen-Halle. “We willen revanche voor vorig jaar. Toen wonnen we de eindronde, maar zakten we toch. We gaan dus hard strijden.”

In de eerste wedstrijd van de eindronde neemt Pepingen-Halle het op tegen Wetteren. Als de Pajotten daar een overwinning in de wacht slepen, nemen ze het in de volgende ronde p tegen de winnaar van het duel tussen Houtvenne en Wingene. Winst in die match levert dus een ticket voor tweede amateurklasse op.