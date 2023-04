Voorleesavond in Steenokkerzeelse bib sluit Jeugdboekenmaand af

In de bibliotheek van Steenokkerzeel is de Jeugdboekenmaand in de Noordrand afgesloten. Kinderen mochten er in pyjama naar verhaaltjes voor het slapengaan luisteren. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Cultuur Noordrand wil hen zo laten kennis maken met lezen.

Voor één keer mochten kinderen in pyjama naar de bibliotheek van Steenokkerzeel voor een heel bijzondere voorleesavond. "Het concept sloeg duidelijk aan bij het jonge publiek, we moesten zelfs met een wachtlijst werken", zegt schepen van Cultuur in Steenokkerzeel Geert Laureys.

Het voorleesmoment in de bib van Steenokkerzeel was de afsluiter van een succesvolle Jeugboekenmaand. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Cultuur Noordrand organiseerde de voorbije maand samen met 13 bibliotheken activiteiten voor kinderen van het derde leerjaar, zoals auteurslezingen en workshops rond zang en theater. “Taal is zo belangrijk om mee te kunnen in onze maatschappij, voor je hobby, op school, in het leven”, zegt Jo Sollie, coördinator van het IGS Cultuur Noordrand. “Om kinderen te motiveren in die taal is lezen en voorlezen heel belangrijk.”