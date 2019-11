Voorleesdag voor kinderen Don Bosco

Alle kinderen, van de kleuters tot de derdegraads, konden genieten van één of meerdere verhalen: onderuitgezakt achter de bank of op een kussentje in de leeshoek, en in sommige klasjes waren er zelfs voorleesmomenten in andere talen… De concentratie van kinderen vasthouden is niet steeds evident, maar RINGtv kruiste toch het pad van enkele opa’s die met hun verhalen een heel groepje in spanning hielden…