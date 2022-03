Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel schrijven voorlopig geen Oekraïense kinderen in hun scholen in. “We zitten nu al met een capaciteitstekort en bovendien zijn er nog te veel vraagtekens”, zegt Halse schepen Dieuwertje Poté in Het Nieuwsblad. Ook in de stad Vilvoorde zien ze het onderwijs als een knelpunt in deze vluchtelingencrisis.

Voorlopig geen Oekraïense kinderen in scholen in Zennevallei

De stad Halle biedt momenteel onderdak aan zo’n 40 oorlogsvluchtelingen. De helft van hen is minderjarig en moet dus naar school. Al maakt de stad zich daarover zorgen. “De regel zegt dat we hen binnen de 60 dagen onderwijs moeten aanbieden, maar onze klassen zitten overvol. Dat wordt dus niet evident”, meent schepen Dieuwertje Poté. “We wachten ook op richtlijnen van de hogere overheid, want er zijn nog veel vraagtekens.”

De stad Halle neemt de beslissing in samenspraak met de andere gemeenten uit de Zennevallei: Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien zal het aantal vluchtelingen nog toenemen. “Daarom dat we snel antwoorden willen. Het probleem stelt zich nog niet momenteel omdat enkele Oekraïense tieners afstandsonderwijs volgen. Door de oorlog kregen ze al van thuis les, wat dus gewoon kan doorlopen nu ze in Halle zijn”, aldus Poté in Het Nieuwsblad.

Ook in Vilvoorde zien ze het onderwijs als een knelpunt. "In Vilvoorde lopen er nu drie Oekraïense kinderen school. Wij zitten al met eivolle scholen en dan zit je nu met kinderen die uit een ander schoolregime komen, geen Nederlands Frans of Engels machtig zijn en die een taal met een totaal ander alfabet spreken. Dat wordt een hele uitdaging", besluit burgemeester Hans Bonte.