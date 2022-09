Voortaan opnieuw Affligemse hop in Affligembier: Ontzettend trots"

Belangrijk nieuws voor de bierliefhebbers onder ons: de Affligem Tripel die je in de winkel aantreft bevat voortaan weer hop geoogst vlakbij de abdij van Affligem. “We zijn ontzettend fier om opnieuw met hop uit deze historische streek te brouwen. We voegen hiermee een nieuw hoofdstuk toe aan de rijke geschiedenis van de abdij en het bier”, zegt brouwmeester Ellen Mertens.

De regio rond Affligem, Aalst en Asse was ooit de hopschuur van Europa. Het was de abdij van Affligem die deze teelt begin de 12de eeuw startte. De hopteelt raakte echter in verval. Vandaag zien we een heropleving met hopboeren die opnieuw lokaal telen. Brouwerij Alken-Maes surft nu mee op die lokale teelt, want zij gebruiken voor hun Affligembier voortaan hop van eigen bodem. “De Affligem Tripel hebben we gebrouwen met de hop die vorig jaar geoogst werd”, zegt brouwmeester Ellen Mertens. “Voor het blonde Affligembier is de oogst nog te beperkt. We zijn bijzonder trots dat het groene goud uit Affligem opnieuw gebruikt wordt voor onze bieren.”

De heropstart van de hopteelt in de regio was niet eenvoudig. Vele hopboeren zijn van een gevorderde leeftijd, andere vroegen zich af de teelt voldoende rendabel zou zijn. “Daartegenover staat vandaag een jonge garde landbouwers die zeer gepassioneerd is en wil teruggrijpen naar lokale, kwalitatieve producten. Het is niet evident geweest maar ondertussen bestaat onze hopcoöperatie uit tien hopboeren. In totaal telen zij ongeveer zo’n tien hectare aan hopranken en acht hectare aan hopscheuten. We verwachten een oogst van tussen de 15.000 à 20.000 kilogram hop”, zegt hopcoördinator Joris Vanderveken.

Eén van de hopboeren is de familie Morlion. “Ons landbouwbedrijf bevindt zich pal in de historische hopstreek, op de grens van Aalst en Affligem. Samen met de vzw Orde van de Groene Bel hebben we geïnvesteerd in een plukmachine om de hopbellen van de ranken te plukken en in een hopast om de hop te drogen. Ondanks de hete, droge zomer lijkt er toch een goede oogst aan te komen”, besluit Mathias Morlion.