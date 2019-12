Voortvluchtige Kevin De Cooman opgepakt in Spanje

Kevin De Cooman, de 37-jarige voortvluchtige uit Merchtem die tot 15 jaar cel werd veroordeeld voor het doodschieten van zijn vriend Frederik Heyvaert uit Malderen, is gisteren opgepakt in Spanje. De man werd door de Federale Politie op de website Belgium's Most Wanted geplaatst en kon dankzij de ondersteuning van de Spaanse politie in Torremolinos worden gearresteerd.

Na zijn veroordeling tot 15 jaar cel door het Brusselse hof van beroep, verdween De Cooman. De politie slaagde er niet in om hem te lokaliseren, waarna hij op de Most Wanted-lijst werd geplaatst. De dertiger werd veroordeeld voor doodslag, nadat hij in maart 2015 een vriend door het hoofd had geschoten. De Cooman heeft altijd gezegd dat hij het schot per ongeluk loste toen hij het vuurwapen wilde tonen na een avondje vol alcohol en drugs.

De Cooman verstopte het lichaam van Frederik Heyvaert nadien in zijn bestelwagen, die een maand later werd teruggevonden aan een leegstaand bedrijfspand in Merchtem. Hij zal binnenkort worden overgeleverd aan ons land, om zijn celstraf uit te zitten.