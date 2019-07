De vrouw stootte in haar huis in Steenokkerzeel bij toeval op een wespennest. Ze werd aangevallen door de wespen en kreeg verschillende steken. “Ze heeft een allergische reactie gekregen die geleid heeft tot een hartstilstand”, vertelt haar zoon Filip Schaekers op Instagram. “Ze werd nog gereanimeerd door de MUG gedurende 16 minuten en overgebracht naar Gasthuisberg, waar ze twee weken in coma lag en dan zachtjes is uitgedoofd."