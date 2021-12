Vrouw van 59 verdwenen in Meise

Op maandag 20 december 2021 rond 07.30 uur werd de 59-jarige Maria Tornich Martins voor het laatst gezien in de Barbierstraat in Meise. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Maria Tornich heeft de Braziliaanse nationaliteit en spreekt enkel Portugees. Ze is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Maria Tornich heeft blond haar en blauwe ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een grijze mantel en grijs-roze schoenen van het merk Karrimor. De vrouw kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Hebt u Maria Tornich gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30 300 en het bericht nalezen op www.politie.be